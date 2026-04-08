Die 2G-Energy-Aktie konnte den Kursrückgang vom November wieder vollkommen wettmachen. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell +8,5% und steht bei 42,20 €. Damit erreicht sie ein neues Allzeithoch. Momentan laufen die Geschäfte des Anlagenbauers für Stromaggregate sehr gut. Besteht hier weiteres Kurspotenzial? Prognosewert erreicht Die Jahresprognose für 2025 wurde im zweiten Halbjahr gesenkt. Die ursprünglichen Ziele mit einem Umsatz von 400 bis 440 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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