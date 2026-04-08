FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.04.2026 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 339 (333) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SOLID STATE PRICE TARGET TO 245 (240) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 13.200 (13.542) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES RELX TO 'BUY' (NEUTRAL) - CITIGROUP RAISES RIGHTMOVE TO 'NEUTRAL' (SELL) - JEFFERIES CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 289 (418) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2394 (3463) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1591 (1792) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 105 (136) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 105 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - LBBW CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4700 (5500) PENCE - 'HOLD' - PANMURE LIBERUM CUTS SENIOR PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 300 (358) PENCE - SHORE CAPITAL CUTS CLOSE BROTHERS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 475 (490) PENCE
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