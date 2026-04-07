Le 7 avril/April 2026Carmanah Minerals Corp. (CARM) has announced a name and symbol change to Skull Ridge Gold Corp. (SKUL).Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on April 8, 2026.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on April 7, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________Carmanah Minerals Corp. (CARM) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Skull Ridge Gold Corp. (SKUL).Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 8 avril 2026.Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 7 avril 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 8 avril/April 2026Old Symbol/Vieux Symbole: CARMNew Symbol/Nouveau Symbole: SKULNew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 83087B 10 7New ISIN/ Nouveau ISIN: CA83087B 10 7 6Old/Vieux CUSIP & ISIN: 14317M100/CA14317M1005If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.