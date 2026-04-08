Die Meldung über eine zweiwöchige Waffenruhe im Nahen Osten beflügelt heute die Märkte weltweit. In Europa gehören Finanzwerte zu den größten Gewinnern an der Börse, die Aktie der Deutschen Bank schießt ebenfalls steil in die Höhe. Das kommt für das Chartbild jetzt genau zur richtigen Zeit.Die Bodenbildung bei der Aktie der Deutschen Bank scheint nun vorerst abgeschlossen. Mit den positiven News zu einem Waffenstillstand im Irankrieg haussieren die Papiere mit mehr als sechs Prozent und haben eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär