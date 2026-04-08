Zürich - Stellar Executive Search erweitert ihr Partnerteam mit Ambrina Hamid. Sie ist auf die Besetzung von Schlüssel- und Führungspositionen im Finanzsektor spezialisiert mit Schwerpunkten auf Wealth Management, Asset Management, Family Offices, Corporate Banking und Private Markets. Das Partnerteam wächst damit auf zehn Partnerinnen und Partner. Ambrina Hamid verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Executive Search. Geprägt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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