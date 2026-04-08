Wir stufen die Aktie von LANXESS von BUY auf HOLD herab, da wir erwarten, dass das Unternehmen weiterhin fest im Tiefpunkt verbleiben wird, ohne kurzfristige Verbesserungen bei Volumina oder Auslastung angesichts schwacher Endmärkte, anhaltendem Preisdruck und strukturell hohen Energiekosten in Europa. Die jüngsten Preiserhöhungen erscheinen größtenteils defensiv und spiegeln eher die Weitergabe von Kosten als Preismacht wider. Gleichzeitig verstärkt der Energieschock im Nahen Osten den Druck auf ein bereits fragiles Umfeld, was Europas Kostennachteile verstärkt und den Erholungszeitraum bis Ende des zweiten Halbjahres 2026 hinauszögert. Da die Aktien nun um unseren fairen Wert von 17,00 EUR gehandelt werden, sehen wir begrenztes kurzfristiges Aufwärtspotenzial, da eine weitere Neubewertung eine größere Sichtbarkeit hinsichtlich Volumina und Gewinnwende erfordern würde. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lanxess-ag
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