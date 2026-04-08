»The only way to secure supply is gas« Das ist der Originalsatz, den unsere Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kürzlich in Texas auf einer Konferenz der fossilen Industrie gesagt hat. Direkt, nachdem sie noch einmal die Atomenergie im Zusammenhang mit "Bezahlbarkeit" lobte. Schaut euch den Videoausschnitt mal an. Ich finde, man merkt hier, dass sie das selbst nicht […]»The only way to secure supply is gas« Das ist der Originalsatz, den unsere Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kürzlich in Texas auf einer Konferenz der fossilen Industrie gesagt hat. Direkt, nachdem sie noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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