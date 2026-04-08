Coherent - COHR: KI- und Photonik-Revolution hält die Aktie im Aufwärtstrend!

Vorbörslich im Plus!

JETZT Long Trade mit der Coherent-Aktie (COHR)! Beflügelt die Waffenruhe in Nahost den Tech-Sektor?

Coherent (COHR) - ISIN US19247G1076

Rückblick: In den stark von Nachrichten getriebenen letzten Wochen konnte sich die Coherent-Aktie im Aufwärtstrend halten und ein Halbjahresplus von 108 Prozent verzeichnen. Auch die in der Nacht nach Vorlage eines iranischen Zehn-Punkte-Plans verlängerte Waffenruhe im Nahen Osten spiegelt sich im Chartbild dieser Tech-Aktie wider. So steht das Wertpapier vorbörslich gegenüber dem gestrigen Schlusskurs deutlich im Plus.

Coherent-Aktie: Chart vom 07.04.2026, Kürzel: COHR Kurs: 255.10 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wünschenswert für einen Long Trade mit der Coherent-Aktie wäre eine Annäherung an das Hoch vom gestrigen Dienstag, sodass wir die Risikospanne eng setzen könnten. Mit dem Kursziel beim Allzeithoch vom 4. März kommen wir auf ein attraktives Chance-Risko-Verhältnis. Bis zum nächsten Earningstermin am 11. Mai könnte es die Möglichkeit geben, an einer positiven Kursentwicklung zu partizipieren.

Mögliches bärisches Szenario

Die Waffen sollen nun für zwei Wochen schweigen. Trader könnten sich den Exit-Termin für den Trade im Kalender notieren. Besser ist allerdings ein Stop Loss unter dem Tief der Dienstagskerze, denn Abverkäufe können bei geopolitischen Spannungen auch wesentlich stärker ausfallen als zuletzt bei der Coherent-Aktie. Es könnte jederzeit wieder losgehen, wenn der 10-Punkte-Plan dem US-Präsidenten doch nicht so gut gefällt.

Meinung

Coherent Corp. agiert als zentraler Akteur in der KI- und Photonik-Revolution, da das Unternehmen Schlüsselkomponenten wie Laser und optische Transceiver liefert, die für Hochleistungsrechenzentren und KI-Infrastruktur unverzichtbar sind. Besonders durch den Boom generativer KI steigt die Nachfrage nach schneller Datenübertragung, wodurch photonische Technologien gegenüber rein elektrischen Lösungen an Bedeutung gewinnen. Coherent profitiert davon mit einem starken Wachstum im Datacenter-Segment, während auch Anwendungen in Industrie und Kommunikation zulegen. Trotz temporärer Schwächen in einzelnen Geschäftsbereichen zeigt sich langfristig ein positives Bild, da steigende Investitionen in KI, Cloud und Netzwerke die Nachfrage weiter antreiben dürften. Die strategische Positionierung entlang zentraler Wertschöpfungsketten der KI-Hardware macht das Unternehmen zu einem wichtigen Profiteur struktureller Technologietrends.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 47.83 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2631 Millionen USD

Meine Meinung zu Coherent ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.it-boltwise.de/coherent-corp-schluesselrolle-in-der-ki-und-photonik-revolution.html

Veröffentlichungsdatum: 08.04.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.