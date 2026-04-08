Die DroneShield-Aktie bricht am Mittwochvormittag um -8% ein. Zwischenzeitlich sackt der Kurs des australischen Drohnenawbehrspezialisten sogar zweistellig ab. Was steckt hinter dem plötzlichen Kursrückgang und wie sollten Anleger darauf reagieren? Köpferollen in der Chefetage Es ist ein Paukenschlag, den ich bereits vor Monaten vorhersagte. Die Führungsspitze von DroneShield muss gehen. Wie das Unternehmen heute Morgen mitteilte, werden sowohl CEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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