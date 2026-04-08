© Foto: Dall-ESchmuggel-Vorwürfe, manipulierte Kennzeichnungen, Milliarden im Raum. Super Micro ermittelt - ohne Zeitplan. Anleger sitzen auf heißen Kohlen.Der Serverhersteller Super Micro Computer hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem im März drei mit dem Unternehmen verbundene Personen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen US-Exportkontrollvorschriften angeklagt worden waren. Zwei ehemalige Mitarbeiter und ein externer Auftragnehmer sollen laut US-Behörden in eine Verschwörung verwickelt gewesen sein, bei der Hochleistungsserver - unter anderem mit Technologie von Nvidia - illegal nach China exportiert wurden. Das Unternehmen selbst steht nicht im Fokus der Ermittlungen und wird in der …Den vollständigen Artikel lesen
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