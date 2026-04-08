Für das laufende Quartal steht der Börsengang von Electrovac an – einem Hersteller von Spezialgehäusen zum Schutz elektronischer Bauteile. Bemerkenswert: Die Emission richtet sich insbesondere auch an Privatanleger. Ein umfassendes Bild vom IPO-Kandidaten Electrovac AG lässt sich zwar erst mit der Veröffentlichung des in der Regel mehrere hundert Seiten umfassenden Wertpapierprospekts machen. Nach allem, was boersengefluester.de bislang über den Zulieferer von hermetisch dichten Gehäusen zum Schutz von elektronischen Bauteilen vor negativen Umwelteinflüssen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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