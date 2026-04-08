"Eine Welt voller Chancen" war der Titel der Bilanzpressekonferenz der BKS Bank AG. Vielleicht ein Euphemismus in dieser Zeit, aber CEO Nikolas Juhász gibt sich als Optimist, der zugleich der österreichischen Grundstimmung einen kleinen Schubs verpasst. Mehr Verantwortung übernehmen und weniger jammern, empfiehlt er. Gefällt mir. Es verbessert ja auch die Laune!Nachhaltiges Geschäft boomtWas ich spannend finde: Gerade in einer Phase, in der Nachhaltigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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