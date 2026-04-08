Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch deutliche Gewinne verzeichnet. Sie reagierten damit auf die Waffenruhe im Iran-Krieg. «Nach der Nachricht über eine vorläufige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran atmen die Märkte kollektiv auf», betonte Matthew Ryan, Leiter Marktstrategie beim Finanzdienstleister Ebury. «Anleger zeigen sich erleichtert, dass das schlimmste Katastrophenszenario abgewendet wurde.» Der EuroStoxx50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab