© Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Die Aktie von Siemens Energy schießt am Mittwoch um 11 Prozent nach oben und führt DAX und EuroStoxx 50 an. Neben der Entspannung im Iran-Krieg sorgt eine strategische Partnerschaft mit Amazon für neue Kursfantasie.Für Erleichterung an den Märkten sorgt zunächst die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe. Die geopolitische Entspannung ließ die Preise für Öl und Gas deutlich nachgeben - ein positiver Faktor für Siemens Energy. Denn dauerhaft hohe Kosten für fossile Energieträger könnten Investitionen vieler Kunden bremsen und damit auch das Geschäftsumfeld des Konzerns belasten. Mit der vorläufigen Beruhigung im Nahen Osten richtet sich der Fokus der Anleger nun …Den vollständigen Artikel lesen
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