Würden die Pläne zur Abschaffung der Eiunspeisevergütung auch für existierende Anlagen gelten, wäre 90 Prozent des Bestands betroffen. Das zeigt eine Analyse von Aroundhome. Eine Abschaffung der Einspeisevergütung für neue PV-Anlagen kleiner 25 Kilowatt (kW) würden bezogen auf den aktuellen Bestand in Deutschland 90 Prozent aller Photovoltaik-Anlagen betreffen. Diese Rechnung macht das Unternehmen Aroundhome auf. Es hat dafür fünf Millionen Datensätze aus dem Marktstammdatenregister bei der Bundesnetzagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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