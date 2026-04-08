Markteintritt in Brasilien rückt näher: Dieses Produkt steht kurz vor dem Start

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Aguia Resources meldet einen entscheidenden Fortschritt: Die Tochtergesellschaft habe die offizielle Registrierung für den Verkauf von Düngemitteln erhalten und damit eine zentrale regulatorische Hürde genommen. Gleichzeitig stehe die Produktionsaufnahme kurz bevor, während die Nachfrage nach dem Phosphatprodukt PAMPAFOS bereits deutlich anziehe.

Aguia Resources meldet einen entscheidenden Fortschritt: Die Tochtergesellschaft habe die offizielle Registrierung für den Verkauf von Düngemitteln erhalten und damit eine zentrale regulatorische Hürde genommen. Gleichzeitig stehe die Produktionsaufnahme kurz bevor, während die Nachfrage nach dem Phosphatprodukt PAMPAFOS bereits deutlich anziehe.

Zulassung ebnet Weg zur Kommerzialisierung

Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die Registrierung durch das Landwirtschaftsministerium MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) den formalen Markteintritt ermögliche. Damit dürfe Aguia erstmals Düngemittel im brasilianischen Agrarsektor vertreiben. Die Unternehmensführung habe betont, dass es sich um einen wesentlichen Schritt zur Kommerzialisierung handle. Eine finale Voraussetzung bleibe jedoch bestehen: Eine abschließende Prüfung der Produktion müsse erfolgen, sobald die Betriebslizenz der Umweltbehörde FEPAM vorliege. Erst danach könne der Verkauf vollständig starten.