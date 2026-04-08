Köln (ots) -Hinweis: in einer vorherigen Version der Pressemitteilung war im ersten Absatz die Rede von einer Steigerung in "Prozentpunkten". Richtig sind "Prozent".- RTL+ nach Nutzungsvolumen Nr. 2 in den jungen Zielgruppen- RTL mit 5 Programmmarken in den TOP 10 des privaten VOD-Rankings- RTL als einziger Privatsender mit 10,2 % bei 14-59 zweistellig- RTL Deutschland legt bei 14-59 um 0,6 Prozentpunkte vs. Vorjahr zuGetrieben von RTL+ und erfolgreichen Programmmarken ist RTL Deutschland mit einer erstklassigen Gesamtperformance ins Jahr 2026 gestartet. RTL+ erreicht im ersten Quartal ein VOD-Gesamtnutzungsvolumen von 180,07 Millionen Stunden (+ 2,7 Prozent vs. Vorjahr). In den Zielgruppen 14-29 (56,70 Mio. Stunden, +19,0 %) und 14-49 (131,99 Mio. Stunden, + 1,6 %) ist RTL+ die Nr. 2 nach Amazon. Der Streamer kann im AGF-Ranking beim VOD-Nutzungsvolumen in allen relevanten Zielgruppen (3+, 14-59, 14-49, 14-29) zulegen und bleibt erfolgreichster privater TV-Streaminganbieter.Die kumulierte Nettoreichweite (Total Streaming) liegt im ersten Quartal im Schnitt bei 10,50 Millionen Menschen. Am 29. Januar 2026 erzielt RTL+ neue Allzeitrekorde: Die Gesamt-Nettoreichweite liegt bei 2,43 Mio. Menschen, davon 1,82 Mio. in der Zielgruppe 14-59. Auch beim VOD-Nutzungsvolumen werden neue Bestwerte erreicht - mit 3,37 Mio. Stunden gesamt, 2,85 Mio. Stunden bei 14-59 und 2,41 Mio. Stunden bei 14-49.Die Programmmarken der RTL-Gruppe sind im privaten VOD-Ranking des 1. Quartals besonders stark vertreten: In den TOP 10 belegt die RTL-Gruppe fünf Plätze*. Platz 1 geht an das Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", gefolgt von "ntv Nachrichten".Die Top-Streaming-Formate auf RTL+ im ersten Quartal sind nach Census+ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 40,39 Millionen Views und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit 33,51 Millionen Views.Der Sender RTL ist mit 10,2 Prozent Marktanteil (14-59) im ersten Quartal als einziger Privatsender zweistellig und legt leicht zu (+ 0,1 PP). VOX folgt als Nummer 2 unter den Privatsendern (MA 14-59: 5,5 %, + 0,1 PP; MA 3+: 4,1 %). In Summe beträgt der Abstand von RTL und VOX zum Gesamtwert von ProSieben (MA: 4,8 %) und Sat.1 (MA: 4,9 %) im ersten Quartal 6,0 Prozentpunkte (14-59).NITRO liegt mit 1,9 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe (14-59) auf dem Niveau des Vorjahresquartals. RTL Up kann bei den 14- bis 59-Jährigen im Vorjahresvergleich zulegen und steigert sich um 0,2 Prozentpunkte auf einen Quartals-Marktanteil von 2,2 Prozent. Beim Gesamtpublikum liegt der Sender mit einem Marktanteil von 2,3 Prozent ebenfalls um 0,2 PP über dem Wert des Vorjahresquartals. VOX Up steigert sich bei den 14- bis 59-Jährigen um 0,3 PP (MA: 1,0 %) und legt beim Gesamtpublikum um 0,1 Prozentpunkte zu (MA: 0,6 %). Die Nachrichtenmarke ntv liegt mit Marktanteilen von 1,4 Prozent (14-59) und 1,3 Prozent (3+) im ersten Quartal auf dem hohen Niveau des Vorjahres.Der Abstand der Sender von RTL Deutschland auf ProSiebenSat.1 ist im ersten Quartalweiterhin signifikant:In der Kernzielgruppe 14-59 liegt die Kölner Sendergruppe mit einem Marktanteil von 26,8 Prozent 0,6 Prozentpunkte über dem Vorjahr, während die Konkurrenz aus Unterföhring im selben Zeitraum 0,2 Prozentpunkte verliert (MA: 19,6 %). Beim Gesamtpublikum liegt RTL Deutschland mit 21,5 Prozent Marktanteil 0,1 PP über dem Vorjahr (P7S1: 13,9 %).* Auswertung der erfolgreichsten Kalenderwoche pro Marke, vollständige KWs.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; TV: 01.01. - 31.03.2026, Streaming: 01.01. - 31.3.2026; Marktstandard: Bewegtbild; TV-Intervall-Daten = nutzungsbezogen;Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige Daten AGF CENSUS+ 1.5, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.03.2026Pressekontakt:Bettina KlauserRTL Deutschland GmbHbettina.klauser@rtl.deKonstantin von StechowRTL Deutschland GmbHKonstantin.vonStechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6251494