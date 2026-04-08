Im ersten Quartal stiegen die weltweiten Auslieferungen des Elektroauto-Pioniers im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf 358.023 Autos. Die Analysten hatten im Vorfeld 370.000 Einheiten auf dem Zettel. Die Aktie gab im Anschluss an die Zahlen deutlich nach.Die Auslieferungszahlen von Tesla seien zwar recht enttäuschend ausgefallen, doch komme dies nicht überraschend, schrieb Analyst Dan Ives von Wedbush. Tesla schalte derzeit einen Gang zurück, um sich stärker auf seine Strategie rund um den Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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