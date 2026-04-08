EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landesbank Baden-Württemberg
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Landesbank Baden-Württemberg bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort: https://www.lbbw.de/einzelabschluss25
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort: https://www.lbbw.de/individualclosing25
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort: https://www.lbbw.de/geschaeftsbericht25
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort: https://www.lbbw.de/annualreport25
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Landesbank Baden-Württemberg
|Am Hauptbahnhof 2
|70173 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.lbbw.de
|Informationen zu weiteren Finanzinstrumenten entnehmen Sie bitte den folgenden Webseiten: 1. Deutsche Website: www.LBBW.de/Investor Relations/IR-Meldungen Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/konzern/news-and-service/investor-relations/ir-meldungen_7u12dygor_d.html 2. Englische Website: www.LBBW.com/Investor Relations/IR Reports Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/group/news-and-service/investor-relations/ir-reports_7u12dygor_e.html
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2305116 08.04.2026 CET/CEST
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