Bei den Stadtwerken hat sich das Mieterstrom-Modell für PV-Anlagen etabliert. Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist dagegen noch eine Seltenheit. Deutschlands Stadtwerke sehen bei Photovoltaik und Mieterstrom wachsende Bedeutung für die eigene Kundschaft. Dagegen sind Konzepte wie die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung und das Energy Sharing noch weitgehend unbekannt. Wie das Stadtwerke-Netzwerke ASEW mitteilte, liegt der Vorteil beim Mieterstrom darin, dass das Konzept mittlerweile wirtschaftlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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