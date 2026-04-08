Der deutsche Leitindex Dax legt im frühen Mittwochshandel kräftig zu. Die Reaktion des Index auf die Waffenruhe im Iran-Krieg lässt vermuten, welche Last auf dem Index lag. Einige Fragen bezüglich der Waffenruhe und der damit einhergehend angestrebten Öffnung der Straße von Hormus sind allerdings noch offen. Zudem schwebt über allem die Frage: Wird die Zeit jetzt für erfolgreiche Verhandlungen genutzt?In einer ersten Reaktion schoss der Dax ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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