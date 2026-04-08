DAX Gewinner am Dienstag: BASF Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Am 07.04.2026 zeigten sich im DAX überwiegend schwächere Kurse. Lediglich 9 Aktien schlossen im Plus, während 31 Werte Verluste verbuchten. Unter den DAX Gewinnern ragte besonders die BASF Aktie heraus, die mit einem Kursanstieg von 2,26 Prozent den stärksten Tagesgewinn erzielte.

Neben der BASF Aktie konnten auch Hannover Rück mit +1,34 Prozent und Brenntag mit +0,97 Prozent Zugewinne verbuchen.

- BASF WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Ticker: BAS

? Key Takeaways

BASF Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit +2,26 Prozent führt die BASF Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigt kurzfristige Stärke.

Mit +2,26 Prozent führt die BASF Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigt kurzfristige Stärke. Chartbild bleibt bullisch: Solange die BASF Aktie über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 53 EUR und darüber hinaus.

Solange die BASF Aktie über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 53 EUR und darüber hinaus. Wichtige Marke bei 52,94 EUR: Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte zusätzliche Aufwärtsdynamik auslösen, während ein Rückfall unter die SMA20 das positive Szenario gefährden würde.

BASF Aktie als stärkster DAX Gewinner

Die BASF Aktie (BAS) gehörte am Dienstag zu den klaren DAX Gewinnern. Mit einem Plus von 2,26 Prozent setzte sich der Titel an die Spitze des Index und bestätigte die zuletzt positive Tendenz.

Chartanalyse der BASF Aktie - Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die BASF Aktie im zweiten Halbjahr 2025 überwiegend seitwärts tendierte. Erst Anfang 2026 kam wieder verstärkt Kaufinteresse auf.

Kursanstieg über die 50 EUR-Marke, jedoch ohne nachhaltige Stabilisierung

Rücksetzer im März durch Gewinnmitnahmen

Aktuelle Erholung mit Anstieg über 52 EUR

Technisch relevant ist die Entwicklung rund um wichtige gleitende Durchschnitte:

SMA20: 48,95 EUR

SMA50: 48,57 EUR

SMA200: 45,04 EUR...

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