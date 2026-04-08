Nur mit Hilfe von Anwälten konnte ein Landwirt in Schleswig-Holstein die Genehmigung zum Bau einer Kleinwindkraftanlage mit 100 kW erhalten. Nun dient die Anlage dem Eigenbedarf. Amortisationszeitraum: neun bis elf Jahre. In Schleswig-Holstein hat sich ein Milchviehbetrieb mit einer Kleinwindkraftanlage und einer Leistung von 100 Kilowatt (kW) ein Stück unabhängiger vom Netzstrombezug gemacht. Wie das Kleinwindkraft-Portal mitteilte, setzt der Hof außerdem auf Photovoltaik und Biogas.Der jährliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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