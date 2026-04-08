Weil Microsoft auf seinen Kontaktversuch nicht angemessen reagiert habe, hat ein Sicherheitsforscher eine Sicherheitslücke in Windows 11 öffentlich gemacht. Auf GitHub veröffentlichte er zudem ein Programm zum Ausnutzen der Zero-Day-Lücke. Finden Sicherheitsforscher:innen eine Schwachstelle in einer Software, können sie dies dem Unternehmen melden. Im Fall einer Windows-Lücke kann die Meldung etwa beim Microsoft Security Response Center (MSRC) erfolgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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