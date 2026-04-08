In den letzten Wochen bestimmte der Iran-Krieg das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Nicht zuletzt stand immer wieder der Ölmarkt im Fokus und wurde dabei maßgeblich von den Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten hin- und hergerissen. Die Ölpreise schossen zwischenzeitlich dramatisch in die Höhe und belasteten mit ihrer Entwicklung die Aktienmärkte.Die nun auf den letzten Metern des Ultimatums vereinbarte Waffenruhe ließ die Ölpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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