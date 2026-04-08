Washington/Teheran - Mit grosser Erleichterung hat die internationale Gemeinschaft auf die zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg reagiert. Zugleich wurden die Kriegsparteien beschworen, den diplomatischen Erfolg abzusichern. «Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz. Auch mehrere arabische Staaten sehen die Entwicklung positiv. Es sei nun wichtig, Lösungen zu finden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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