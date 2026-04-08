Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 16.04.2026 um 10:00 CEST einen Online-Earnings Callmit Dr. Claus Bischoff (Chairman of the Executive Board) und Tobias Popp (CFO). Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-04-16-10-00/RSL2-GR zur Verfügung gestellt.
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