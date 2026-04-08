New York - Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat nach kräftigen Kursanstiegen in Asien und Europa auch an den US-Börsen für deutliche Gewinne gesorgt. An den Märkten herrscht Erleichterung über die massiv gefallenen Ölpreise, da die vom Iran blockierte Strasse von Hormus wieder geöffnet werden soll. Diese wichtige Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Rohöl- und Erdgastransport. Der Dow Jones Industrial schnellte am Mittwoch im frühen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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