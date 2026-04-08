Salzgitter Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen unseres Aktien Marathon analysieren wir regelmäßig ausgewählte Titel mit klarem Fokus auf langfristige Entwicklungen. Anders als kurzfristige Trading-Ansätze konzentriert sich diese Analyse auf fundamentale Kennzahlen sowie deren Projektion bis 2028 bzw. 2030.

Die Salzgitter Aktie wird dabei umfassend bewertet, sodass langfristig orientierte Anleger eine fundierte Entscheidungsgrundlage erhalten und ihre eigene Einschätzung mit einer strukturierten Analyse abgleichen können.

- Salzgitter WKN: 620200/ ISIN: DE0006202005 - Kürzel: SZG - Symbol: SZGPF

? Drei Key Takeaways

Chartbild neutral mit klaren Marken: Die Salzgitter Aktie bewegt sich zwischen wichtigen Durchschnittslinien. Oberhalb der SMA50 besteht Erholungspotenzial, unterhalb drohen Rücksetzer Richtung 26 EUR.

Die Salzgitter Aktie bewegt sich zwischen wichtigen Durchschnittslinien. Oberhalb der SMA50 besteht Erholungspotenzial, unterhalb drohen Rücksetzer Richtung 26 EUR. Fundamentale Lage bleibt schwach: Die letzten Jahre waren operativ enttäuschend, Dividenden wurden ausgesetzt. Erst aktuell wird wieder eine Ausschüttung erwartet.

Die letzten Jahre waren operativ enttäuschend, Dividenden wurden ausgesetzt. Erst aktuell wird wieder eine Ausschüttung erwartet. Im Aktien Marathon aktuell kein klarer Kauf: Trotz zwischenzeitlicher Kursgewinne überzeugt die Salzgitter Aktie derzeit weder charttechnisch noch fundamental als langfristiges Investment.

Salzgitter Aktie - Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Salzgitter Aktie markierte im März 2022 ein Hoch bei 48,74 EUR, das im Anschluss deutlich abverkauft wurde. Zwar gelang Mitte 2022 eine zwischenzeitliche Erholung über 40 EUR, diese konnte jedoch nicht nachhaltig verteidigt werden.

Erst im Oktober 2024 bildete sich ein tragfähiger Boden. In der Folge konnte die Aktie wieder über 25 EUR ansteigen. Nach einer längeren Konsolidierungsphase setzte Mitte 2025 verstärkt Kaufinteresse ein. Diese Dynamik führte bis Februar 2026 zu einem Anstieg über 55 EUR, bevor ein Teil der Gewinne wieder abgegeben wurde.

Aktuell zeigt sich:

Rückfall unter die SMA20 (43,81 EUR)

Moderate Erholung in den letzten Wochen

Notierung unterhalb von 40 EUR

Die Bewertung des Wochencharts bleibt neutral:

Oberhalb der SMA50 (31,94 EUR) besteht weiteres Erholungspotenzial

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte das Chartbild verbessern

Ein Bruch der SMA50 würde das Risiko eines Rückgangs Richtung SMA200 (26,60 EUR) erhöhen

Prognose Wochenchart: neutral

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Salzgitter Aktie - Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich die Bedeutung der SMA200 (33,76 EUR), die mehrfach als stabile Unterstützung fungierte - zuletzt auch Ende März.

Die Salzgitter Aktie konnte sich zuletzt von dieser Linie lösen und in Richtung SMA20 (39,33 EUR) bewegen.

Mögliche Szenarien:

Überwindung der SMA20: Anstieg bis zur SMA50 (46,41 EUR) möglich

Etablierung über SMA50: klare bullische Struktur

Rückfall unter SMA20: erneuter Test der SMA200 wahrscheinlich

Bruch der SMA200: mögliches Schließen des Gaps bei 30,38 EUR...

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

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