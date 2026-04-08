Um unnötige Kosten zu vermeiden und die Umwelt zu schonen, hat die EU beschlossen, dass Smartphones einfacher reparierbar sein müssen. Ein aktueller Test zeigt, wie schlecht Hersteller noch abschneiden. Künftig sollen sich mobile Geräte wie Smartphones einfacher reparieren lassen. Das hat die EU im vergangenen Jahr im Rahmen des "Rechts auf Reparatur" beschlossen. Die Mitgliedstaaten müssen die neuen Vorgaben bis zum 31. Juli 2026 in nationales Recht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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