Die Hanwha-Gruppe hat ihre Beteiligung an REC Silicon auf mehr als 90 Prozent ausgebaut. Damit dürfte das norwegische Unternehmen auch zeitnah von der Börse verschwinden. Der koreanische PV-Konzern Hanwha hat nach einer Kapitalerhöhung seine Beteiligung an dem norwegischen Siliziumspezialisten REC Silicon auf 93 Prozent ausgebaut. Das geht aus einer Pflichtmitteilung des Unternehmens hervor. Zuvor hatte der Konzern über die norwegische Tochter Anchor eine massive Kapitalerhöhung durchgeführt, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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