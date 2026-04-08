Toyota und sein chinesischer Partner GAC haben den Verkauf der vollelektrische Limousine bZ7 gestartet, die in China ab umgerechnet rund 18.400 Euro erhältlich ist. Käufer erhalten ein Fahrzeug, dass mit Technologie von Huawei und Momenta bestückt ist. Einen ersten Ausblick auf den b77 hatte GAC-Toyota bereits im April 2025 auf der Auto China in Shanghai gegeben. Während es bei der Enthüllung damals vor allem ums Design ging, so sind zum nun erfolgten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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