Auslöser war die Erwartung kriegsbedingt steigender Verkaufspreise sowie möglicher Vorteile europäischer Anbieter bei knappen Vorprodukten. Zusätzlichen Schub erhielt Evonik von Analystenseite: Morgan Stanley (Kursziel 18 €) und Goldman Sachs (20 €), während Barclays die Einschätzung "Overweight" mit Kursziel 17 € bestätigte. Auch fundamental ist die Rally nicht aus der Luft gegriffen: Evonik erzielte 2025 ein bereinigtes EBITDA von 1,87 Mrd. €, einen freien Cashflow von 695 Mio. € und einen Nettogewinn von 265 Mio. €. Die Prognose für 2026 signalisiert Stabilität, wenn auch noch keinen zyklischen Boom.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 15.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Waffenstillstand
- US-Anleihemarkt wird zum Risikoherd
- TRUSTPILOT: KI-Gewinner?
- Buffetts Lieblinge verdoppeln sich
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