Mit der geprüften Systemlösung lassen sich dem Anbieter zufolge nun Photovoltaik-Anlagen auf begrünten Dachflächen leichter planen und umsetzen. Das Montagesystem "PMT EVO GREEN" ist dabei schon einige Zeit auf dem Markt verfügbar. Premium Mounting Technologies (PMT) hat sein Montagesystem "PMT EVO GREEN" gezielt für Photovoltaik-Anlagen auf Gründächern entwickelt. Nun erhielt das Gesamtsystem vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), wie das Unternehmen aus Stadtsteinach am Mittwoch mitteilte. Die bedeute bei der Planung und Umsetzung von Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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