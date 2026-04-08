ETHENEA: Öl als Portfolioinstrument

01.04.2026 -

Warum Öl, warum jetzt?

Das Schicksal der Weltwirtschaft entscheidet sich derzeit an einer nur 34 Kilometer breiten Wasserstraße. Was als gezielte Militäroperation gegen iranische Ziele begann, hat innerhalb weniger Wochen eine tiefere Energiekrise verursacht als der russische Überfall auf die Ukraine.

Mit der de facto Schließung der Straße von Hormus hat der Iran die wichtigste Halsschlagader des Energiemarktes durchtrennt. Der Schiffsverkehr durch die Meerenge brach um über 90 % ein. Das Nadelöhr wurde zur Sackgasse. Das Problem ist nicht mehr der Mangel an Rohöl, sondern die Unmöglichkeit des Transports: Saudi-Arabien stellte vorsorglich die Produktion in seiner größten Raffinerie ein. OPEC+ kündigte zwar eine Produktionserhöhung für April an - doch neue Barrel nützen wenig, wenn sie den Golf nicht verlassen können.

Die Preisreaktion war entsprechend: Brent stieg von rund 66 USD/Barrel im Jahresdurchschnitt 2025 auf zeitweise über 112 USD, bevor der Preis sich im Bereich um 100 USD stabilisierte. Die Basisszenarien von Wall Street Analytikern gehen von einem Durchschnittpreis von ca. 100 USD für die nächsten Monate aus. Doch die Risiken sind asymmetrisch verteilt: J.P. Morgan schätzt, dass beruhigende Schlagzeilen den Preis um vielleicht 10 USD drücken können - ein Hochfahren der Golf-Produktionsstilllegungen ihn aber um 30 USD nach oben treiben würde.

Für einen Multi-Asset-Portfoliomanager stellt sich die Frage: Kann man es sich leisten, die Ölpreisdynamik auszuklammern?

Öl und Inflation: Der Transmissionskanal

Öl trifft Portfolios am schnellsten über die Inflation. Hier sind sich die Prognosen der großen Investmenthäuser erstaunlich einig: Ein nachhaltiger Anstieg des Ölpreises um 10 % erhöht die US-Headline-Inflation um rund 20-35 Basispunkte, die Kerninflation dagegen nur um 3-4 Basispunkte. Der Effekt auf die Schlagzeileninflation hält etwa drei Monate an und verflüchtigt sich dann - sofern es bei einem temporären Preisschub bleibt. Für die Eurozone ist die Empfindlichkeit noch ausgeprägter: Morgan Stanley schätzt, dass ein Anstieg von 10 USD pro Barrel die HVPI-Inflation um etwa 40 Basispunkte erhöht; bei einem nachhaltig erhöhten Niveau von 80 USD sogar um 60 Basispunkte - deutlich über dem EZB-Ziel von 2 %.

Goldman Sachs hat seine Prognose für die US-Headline-PCE-Inflation zum Jahresende 2026 um 0,8 Prozentpunkte auf 2,9 % angehoben. Die Kernrate liegt bei 2,4 %, also 0,2 Prozentpunkte höher als vor dem Konflikt. Ohne Zölle und Ölschock wäre die Kernrate bei etwa 2,3 % - nahe am Zielwert der Fed.

Hier bricht eine Spannung auf, die wir bereits im vergangenen September skizziert haben: Während Öl die Preise kurzfristig nach oben peitscht, wirkt Künstliche Intelligenz als strukturelle Deflationskraft. Wir sehen in der KI eine "Ewigkeitsmaschine" der Preisdämpfung - ein hocheffizienter Faktor, den die Modelle der Zentralbanken bisher kaum erfassen. Diese These hat sich nicht verändert. Der Ölpreisschock ist der stärkste zyklische Gegenspieler dieser strukturellen Tendenz. Er überlagert den AI-Disinflationsdividenden temporär, ohne ihn aufzuheben. Die Aufgabe für Portfoliomanager ist nun ein Balanceakt: Sie müssen die zyklische Inflationswelle beim Öl von der strukturellen Deflationskraft der Technologie trennen - und ihre Allokation radikal an dieser Divergenz ausrichten.

Öl und Zentralbanken: Die Rückkehr der Zinserhöhung

Ölpreisschocks stellen Zentralbanken vor ein gefährliches Dilemma: Steigende Preise treffen auf sinkendes Wachstum. Während die EZB noch im Januar Zinssenkungen signalisierte, erzwingt die drohende Inflation von über 3 % nun eine radikale Kehrtwende. Erste Häuser rechnen bereits mit neuen Zinserhöhungen - ein Szenario, das vor Wochen niemand auf dem Schirm hatte.

Die USA sind dank Schieferöl resilienter, doch ab einem gewissen Punkt wirkt Öl hier paradoxerweise "dovish": Die Preise zerstören die Nachfrage so effektiv, dass sie eine Rezession einleiten und die Fed eher zu Senkungen zwingen.

Die Konsequenz für die Duration: Historisch gesehen steigen die Renditen 10-jähriger US-Treasurys nach Ölschocks im Schnitt um 60 Basispunkte, da die Energiekosten erst nach und nach einsickern. Das macht lange Duration gefährlich - bis zu einem entscheidenden Wendepunkt.

Kippt die Marktstimmung in Richtung Nachfragezerstörung, wird Duration plötzlich asymmetrisch attraktiv. Anleihen schützen das Portfolio dann wieder, egal ob das Öl fällt oder die Wirtschaft abwürgt.

Bei moderaten Preissteigerungen ist die Duration zu verkürzen; bei extremen Niveaus wird sie zum Hedge. Ein Portfoliomanager muss heute wissen, in welchem Regime er sich befindet.

Öl und Aktien: Sektorrotation und natürliche Absicherung

Der Aktienmarkt reagiert auf Ölschocks nicht als monolithischer Block, sondern entlang tiefer Sektorspalten. Während Energie- und Rüstungstitel boomen, geraten Airlines, Automobilbauer und Banken unter Druck. Entscheidend ist die Kausalität des Preissprungs: Steigt Öl durch eine expandierende Weltwirtschaft, ziehen Aktien mit. Bei einem Angebotsschock wie in der Straße von Hormus dreht die Korrelation jedoch ins Negative. In diesem Regime ist Energie-Exposure keine direktionale Wette, sondern eine notwendige Versicherung.

Das strukturelle Risiko liegt in der schwindenden Relevanz des Sektors. Energieproduzenten machen heute nur noch 3 % der US-Marktkapitalisierung aus - gegenüber 30 % im Jahr 1980. Damit hat der breite Markt seine natürliche Absicherung gegen Energiekosten verloren. Wer heute passiv in den S&P 500 investiert, hält faktisch eine implizite Short-Position auf Öl, ohne dafür eine Prämie zu erhalten. Eine gezielte Beimischung von Energieaktien und Gold reduziert in Schockphasen die Drawdowns erheblich, ohne die langfristige Rendite zu verwässern. Während die Elektrifizierung ein Thema für die Zukunft bleibt, ist die Blockade im Golf das Risiko von heute.

Öl und Währungen: Das Petrodollar-Feedback

Öl wird in Dollar gehandelt, und das hat Konsequenzen. Barclays schätzt, dass ein Ölpreisanstieg um 10 % den Greenback um bis zu 1,0 % aufwertet. Die Logik ist zwingend: Steigende Energiekosten erhöhen die Dollarnachfrage, während die Währung gleichzeitig von ihrem Status als sicherer Hafen profitiert. Dies erzeugt eine taktische Spannung zu unserer seit April 2025 vertretenen USD-Skeptizismus. Kurzfristig stützt der Ölschock den Dollar; mittelfristig sprechen Überbewertung und das hohe Leistungsbilanzdefizit weiterhin gegen ihn. Wir belassen die USD-Quote daher neutral.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der japanische Yen. Als massiver Energieimporteur ist Japan hochgradig verwundbar: Ein Ölpreisanstieg um 20 % drückt das reale BIP-Wachstum um 0,12 Prozentpunkte. Dies stellt die Bank of Japan vor ein Dilemma zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsstützung. Für unsere im Februar aufgebaute JPY-Position bedeutet das kurzfristigen Gegenwind, auch wenn die strukturelle Unterbewertungsthese intakt bleibt. Für den Euro verschlechtert die Energieabhängigkeit die Terms of Trade und belastet den Wechselkurs - ein struktureller Dämpfer für unsere EUR-Anleihenallokation, der im aktuellen Carry jedoch noch abgefedert wird.

Synthese: Öl im Risikomanagement-Rahmen von ETHENEA

Wir haben im November unser Risikomanagement in acht Kategorien systematisiert; Öl berührt davon mindestens vier: Markt-, Inflations-, Währungs- und Konzentrationsrisiken. Es ist kein isoliertes Rohstoffthema, sondern ein Querschnittsfaktor, der Duration, Kreditqualität, Sektormix und Währungen simultan beeinflusst. Ein Portfoliomanager muss kein Öl handeln - aber er muss die impliziten Ölpreis-Annahmen seiner Allokation kennen.

Duration: In der Frühphase eines Ölschocks ist die Risikobilanz für lange Duration negativ - Breakevens weiten sich, Nominalrenditen steigen graduell. Bei extremen Preisniveaus, die Nachfragezerstörung auslösen, dreht sich die Dynamik.

Kreditqualität: Die Spreadasymmetrie des Gesamtmarktes - eng bei guten Nachrichten, weit bei Wachstumssorgen - spricht in Ölschockphasen für eine defensive Positionierung.

Aktienexposure: Selektive Energie- und Rohstoffbeimischung wirkt in angebotsgetriebenen Ölschocks als Portfolioabsicherung. Die Unterscheidung zwischen Angebots- und Nachfrageschock ist dabei entscheidend.

Währungen: Der Dollar tendiert bei Ölpreisanstiegen zur Stärke; Währungen großer Energieimporteure stehen unter Druck.

Der Irankonflikt im März 2026 hat diese Abhängigkeiten schmerzhaft offengelegt. Doch selbst bei einer Beilegung bleibt die Architektur bestehen: Solange die Weltwirtschaft am fossilen Tropf hängt, Öl in Dollar fakturiert wird und die Produktion in instabilen Regionen konzentriert bleibt, bleibt Rohöl ein Querschnittsrisiko ersten Ranges.

Die Abrechnung erfolgt am Ende in Dollar. Doch die Entscheidung fällt - wie nicht nur dieser März, sondern die gesamte Nachkriegsgeschichte lehrt - an den Ölmärkten.

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