Privatanleger können noch bis zum 13. April die Aktien des chinesischen Photovoltaik-Unternehmens zeichnen. Sigenergy hat bereits einige internationale Ankerinvestoren für seinen Börsengang an Bord. Sigenergy hat am Mittwoch seinen Gang an die Hongkonger Börse angekündigt. Es plant die Ausgabe von mehr als 13,5 Millionen Aktien zum Preis von jeweils 324,20 Hongkong-Dollar an Privatanleger, wie das chinesische Photovoltaik-Unternehmen am Mittwoch veröffentlichte. Die Zeichnungsfrist laufe noch bis zum 13. April, 12 Uhr. Mindestens 100 Aktien müssen dabei gezeichnet werden. Sigenergy hat nach eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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