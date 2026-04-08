Seit die UniCredit angekündigt hat, ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Commerzbank vorzulegen, verhärten sich die Fronten. Im Blätterwald rauscht es: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp wehrt sich gegen die Vorwürfe von UniCredit-CEO Andrea Orcel, keine Gesprächsbereitschaft zu zeigen. Es könnte nun schmutzig werden. Für die Aktionäre ist diese Entwicklung aber eher positiv.Mitte März ging die UniCredit im Übernahmepoker um die Commerzbank in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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