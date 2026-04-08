BMW arbeitet mit dem kroatischen Zulieferer Rimac Technology zusammen, um den überarbeiteten vollelektrischen BMW i7 mit zylindrischen Gen6-Batteriezellen auszustatten. Ziele sind eine höhere Energiedichte, eine größere Reichweite und schnellere Ladezeiten. Kern des neuen Systems sind zylindrische Lithium-Ionen-Zellen im 4695-Format. Damit wird die Gen6-Zelltechnologie in BMWs Luxussegment eingeführt. Laut BMW bieten die Zellen eine um rund 20 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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