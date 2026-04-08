© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireElon Musks Vergütung spielt in einer eigenen Liga - und genau das wirkt sich auf die Gewinne aus. Laut Michael Burry übersehen viele Anleger, was dabei im Hintergrund passiert.Der Investor Michael Burry warnt vor erheblichen Verzerrungen in den Gewinnzahlen großer Tech-Unternehmen - und sieht vor allem Tesla als Haupttreiber. Die massive aktienbasierte Vergütung des Unternehmens, insbesondere für CEO Elon Musk, sei groß genug, um die Gewinnberechnungen im Nasdaq-100 spürbar zu verfälschen. In seiner Analyse, die sich auf nahezu ein Jahrzehnt geprüfter Unternehmensdaten stützt, bezeichnet Burry Tesla als "Herrscher der tragischen Liga" - eine Gruppe von Firmen, bei denen die Kosten für …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE