Nach den massiven Turbulenzen der letzten Wochen infolge des Iran-Konflikts herrscht heute kräftiger Rückenwind im Reisesektor. Die Aktien der Deutschen Lufthansa und des Reise-Giganten TUI gehören zu den großen Gewinnern des Tages. Während der Gesamtmarkt auf Entspannung im Nahen Osten hofft, verzeichnen die Papiere Kursgewinne von rund 9 %. Damit gleichen die Titel einen beachtlichen Teil der krisenbedingten Verluste der vergangenen Wochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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