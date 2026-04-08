Zürich - Nach wochenlanger Katerstimmung herrschte am Mittwoch an den Börsen Champagnerlaune: Der Schweizer Leitindex SMI schloss am Mittwoch deutlich im Plus. Gefragt waren vor allem zyklische und konjunktursensible Werte. Einige Börsianer warnten aber vor voreiliger Euphorie, da ein Frieden weiterhin ungewiss ist. Nach der in der Nacht auf Mittwoch vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran atmeten die Anleger zur Wochenmitte auf. «Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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