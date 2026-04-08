Zürich - DENZA, die technologieorientierte Premium-Marke des BYD-Konzerns, stellt ihr zweites Modell für Europa vor und setzt mit dem D9 DM-i einen neuen Massstab im Van-Segment - hochmodern und zugleich elegant. Dank des fortschrittlichen Super-Hybrid-Systems DM-i bietet der D9 bis zu 210 km rein elektrische Reichweite und bis zu 950 km Gesamtreichweite bei vollem Tank und vollgeladener Batterie. Damit eignet er sich hervorragend sowohl als Familienfahrzeug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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