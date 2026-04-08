Wien - Käufer von Kryptowährungen rechnen stets mit Kursrisiken. Die grösste Gefahr für die Rendite liegt jedoch nicht im Markt, sondern in den Gebührenstrukturen der Handelsplattformen. Eine Studie der Frankfurt School of Finance & Management zeigt: Die realen Kosten eines Trades klaffen je nach Plattform um den Faktor zwölf auseinander. 432 Testläufe bei neun Anbietern zeigten Kosten zwischen 0,53 und 6,45 Prozent. Versteckte Gebühren schwanken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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