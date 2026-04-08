© Foto: OpenAIMax soll Russlands WeChat werden. Warum der Kreml trotz Widerstand der Nutzer an der Telegram-Alternative festhält.Russland sieht die WeChat-Messaging-App des chinesischen Technologiekonzerns Tencent und die TikTok-Schwester-App Douyin als Vorbilder für die Entwicklung seiner eigenen, mit Schwierigkeiten zu kämpfenden Messaging-App Max. Dies sagte Wladimir Kirijenko, CEO des staatlich kontrollierten Internetunternehmens VK, am Mittwoch, wie Reuters berichtet. Der Kreml drängt die Russen dazu, Max anstelle von Telegram, der derzeit beliebtesten Messaging-App des Landes, zu verwenden, stößt dabei aber auf heftigen Widerstand der Nutzer, die argumentieren, dass Max in puncto Funktionalität …Den vollständigen Artikel lesen
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