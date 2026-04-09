München (ots) -Zum Auftakt der Halbfinalserie liefern sich die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München gleich einen Thriller: Diesen entscheiden die Adler in Overtime durch das Tor von Marc Michaelis und einen sensationellen fliegenden Torhüter Maximilian Franzreb für sich. Denn die Münchner - schon mit 2 Auswärtssiegen im Viertelfinale gegen Ingolstadt - liefern bei den Mannheimern trotz der Niederlage eine starke Partie ab und stehen in der Verlängerung mehrfach kurz vor dem Siegtor. Mannheims Justin Schütz warnt deshalb vor der Partie am Freitag: "München wird sich ärgern, dass sie heute nicht gewonnen haben. Das wird eine Schlacht in München!"Gleich 6 Tore kassiert der sonst so defensivstarke Hauptrundensieger Köln zum Auftakt der Halbfinalserie bei Titelverteidiger Eisbären Berlin. Für Kölns Maximilian Kammerer steht nach dem 3:6 fest: "Normalerweise sind wir dafür bekannt, dass wir hinten gut stehen und wenig zulassen. Das war heute ein bisschen zu viel." Auf Berliner Seite freut sich ein 19 Jahre alter Senkrechtstarter über seine ersten beiden DEL-Tore überhaupt: "Ohne das Team wäre das nicht möglich gewesen. Das ist ein schöner Moment", jubelt Moritz Kretzschmar.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur PENNY DEL und den 1. Spielen im Playoff-Halbfinale am Mittwoch: Eisbären Berlin - Kölner Haie und Adler Mannheim - EHC Red Bull München. Weiter geht's in den PENNY DEL Playoffs bei MagentaSport am kommenden Freitag mit den 2. Partien im Halbfinale der Playoffs: EHC Red Bull München - Adler Mannheim (live ab 18.45 Uhr) und Kölner Haie - Eisbären Berlin (live ab 19.15 Uhr).PENNY DEL Playoffs | Halbfinale: Spiel 1Adler Mannheim - EHC Red Bull München 3:2 (OT, Stand Serie Best-of-7: 1:0)In der ausverkauften Mannheimer SAP Arena schaltet die starke Defensive um Nicolas Mattinen, Verteidiger des Jahres in der DEL, die Münchner Tormaschine im Zusammenspiel mit dem fliegenden Maximilian Franzreb lange aus. Die große Härte bleibt im 1. Duell der Serie noch aus, auch wenn die Adler viele Strafzeiten hinnehmen. München kann davon nicht profitieren, vergibt einige Chancen zum Auswärtssieg. Stark bei den Adlern: Der wiedergenesen Anthony Greco überzeugt in seinem 1. Playoff-Spiel in der DEL und liefert in Overtime den entscheidenden Assist.Alle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=NjNYYlFSSkJsTkdkbjRjLzhMN3hRdUoydmJJTzVIcGM4ZXBWZGhJYzdMcz0=Die Entscheidung in der Overtime: Marc Michaelis trifft auf Vorlage von Anthony Greco, der in seinem 1. Playoff-Spiel überzeugt.Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OUptUkphbE9uSW16c1hYcEl1UDNZZ1BDS0toSnNGYVhiTzFnbkF3cmphbz0=Die Szene des Spiels: Maximilian Franzreb wird im Tor der Adler zum fliegenden Keeper und rettet in der Overtime spektakulär.Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=WEU4VWJlNWF0RHgvVVM2YzN5cXdDem01WW1VSFdiV3FELzhvWE9KNnNGMD0=Justin Schütz, Adler Mannheim, kämpft mit den Emotionen: "Das war brutal laut bei dem Siegtreffer! Das war geil! Beim Siegtor hatte meine Reihe ein guter Wechsel. Die Münchner waren einfach müde! Da musst du einfach mal eine Scheibe aufs Tor werfen und dann war Marc Michaelis einfach da. Die Münchner hatten viele Chancen. Da haben wir Maximilian Franzreb gebraucht. Das macht solch einen Torhüter. So ein Overtime-Sieg macht mit der Psyche etwas. München wird sich ärgern, dass sie heute nicht gewonnen haben. Das wird eine Schlacht in München!"Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=TTV4QzN3d1p5cFJXcTZKTFFsZ2pCRW9MV1N6OU5UOXQ1UXNRMi91Y0hUMD0=Marc Michaelis entscheidet die Partie in Overtime: "Das hat viel Spaß gemacht. Letztlich war es ein dreckiges Playoff-Tor, das dieses Spiel entscheidet. Es hatte gefühlt 30 Grad hier drin! Diese Momentum-Swings wie beim 1:0 oder beim Ausgleich muss man kontrollieren. Letztlich brauchst du auch einen guten Torwart, der hinten die Dinger rausholt. Maximilian Franzreb hat ein Riesenspiel gemacht! Nun wollen wir das Spiel in München stehlen."Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=UVRpVVd5bWZ0RHlUa3RiZ1Y0L2dDeTk2QW9FbzhET1FZY1BxVlNscG1WST0=Münchens Tobias Rieder startet in Topform ins Halbfinale: 9 Scorer-Punkte im Viertelfinale bringen ihm viel Selbstvertrauen. Doch Adler-Keeper Maximilian Franzreb stoppt ihn gleich zum Start und kurz vor Schluss!Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OUIvdTZQaDZYUm1GUkhmRC9UMmplWW4rYnhuTzlZY1MybkFDR3AyTnZPbz0=Münchens Nikolaus Heigl gelingt sein 1. Playoff-Tor, er erzielt das 2:1 in Mannheim.Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=Q3UreUVaaEJqRkliRlM1MTVBbE5SSmNVSXlZcUswaG8wdHQ0T3NIOWlQZz0=Mannheim in Unterzahl: Gleich zweimal ergibt sich für die Adler aber die Chance zum Tor.Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OVNSTXBmY2xDRjZLbmkxWUMwbUE3U3BWOER6VDMwaU9CWnVUeE1HalVnRT0=Münchens Top-Reihe im Pech - der Pfosten rettet bei Taro Hiroses ChanceLink zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=Smkxcjc5SHNWWEEvWDFvNnV0d1pQd29Rd1c1UUxrN0dKWm0vQkJCaUlXaz0=Eisbären Berlin - Kölner Haie 6:3 (Stand Serie Best-of-7: 1:0)Spiel 1 im DEL-Halbfinale zwischen dem Titelverteidiger und dem Hauptrundensieger geht an den amtierenden Meister! Mit einem traumhaften Doppelschlag von Marcel Noebels und Jonas Müller, der in diesen Playoffs länger als jeder andere Spieler auf dem Eis stand, stellen die Berliner von 2:1 auf 4:1 und bringen den Vorsprung souverän ins Ziel. Das nächste Kapitel folgt am Freitag in Köln.Link zu den Toren des Spiels:clipro.tv/player?publishJobID=c3pFK0ZocW9UVE1qZmhtTWVNWjJueVRYcksycWM0UEJNdjdxQVVjR1p6Zz0=Was für eine Aktion! Zuerst Andreas Eder mit dem Traumzuspiel zu Marcel Noebels, der die Scheibe brillant über Juvonen zaubert.Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=NWpwOHRTTjYzd1phOCsyRDZXbDYwRndHUmdFeGJ2VC9XMEtCMDc3VHZjND0=Doppelschlag - und wieder ein Traumtor, diesmal von Jonas Müller.Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=WkpXbkRuOXA2U2p1eENINTd2WUFPV3UySXkrVU5BeElaaGZxRUlVdUVJST0=Frederik Tiffels, Eisbären Berlin: "Ich bin sehr zufrieden. Wir haben einen guten Start erwischt. Das hat uns geholfen, direkt 2:0 in Führung zu gehen. In Unterzahl können wir noch besser werden, Überzahl."Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=TzlYbFRWSUxXUnZBWGVQNFBHWHVlc3Z4cEs2SkpBYzZNYUF0d0xYV0tqaz0=Moritz Kretzschmar, der gegen Köln seine ersten beiden DEL-Tore erzielt: "Ohne das Team wäre das nicht möglich gewesen. Das ist ein schöner Moment. Aber im Endeffekt freut es mich nur, wenn ich dem Team helfen kann. Klar, ich freue mich auch, weil es die ersten beiden (Tore) für mich sind. Aber das Team ist an erster Stelle."Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=L2U4MWFwbG9vN0toNnB2eGZWbTAvdkFKb21LaG1wYlB2TFlaK0EwSkNsTT0=Maximilian Kammerer, Kölner Haie: "Ich glaube, dass wir über lange Strecken ein gutes Spiel machen. Vielleicht war Berlin in den ersten paar Minuten besser drin. Und dann finde ich, dass wir wirklich gut spielen. Aber wir haben leider die Tore nicht gemacht. Und Berlin war wirklich eiskalt. Sie haben innerhalb von ein paar Minuten die Tore gemacht. Ich glaube, dass wir heute kein schlechtes Spiel gemacht haben. Aber wir wissen, dass wir viel besser spielen können. Normalerweise sind wir dafür bekannt, dass wir hinten gut stehen und wenig zulassen. Das war heute ein bisschen zu viel. Jetzt müssen wir es abhaken. Das ist ein Spiel und dann geht es am Freitag weiter."Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=d1I0TzRKcXROTHQwR01wWDBBcCt0MS8wVHhKL0ZLNExFZSt2d2NzS3MyND0=Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL Playoffs | Halbfinale: Spiel 2Freitag, 10.04.2026ab 18.45 Uhr: EHC Red Bull München - Adler Mannheimab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Eisbären BerlinPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6251734