Wind River ist ein Aptiv-Unternehmen und global führend bei Software für die intelligente Edge, die für die Existenz des Unternehmens entscheidend ist. Heute gab Wind River bekannt, dass es im Rahmen des Partner-2-Win-Programms von BAE Systems einen Preis in Gold erhielt. Grund waren die ausgezeichneten Leistungen und Beiträge zur Lieferkette von BAE Systems Electronic Systems im Jahr 2025. Der Status Gold Supplier wird nur bei außergewöhnlichen Leistungen vergeben. Entscheidend sind Kennzahlen wie 100 rechtzeitige Lieferungen sowie hohe Qualitätsstandards.

"Wind River fühlt sich geehrt, als Gold Supplier von BAE Systems ausgezeichnet zu werden", sagte Darrell Jordan-Smith, Chief Revenue Officer, Wind River. "Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit BAE Systems. Dieser Preis zeigt, wie sehr wir uns für unternehmenswichtige Rüstungs- und Raumfahrtprogramme einsetzen durch erprobte Technologien, rigorose Qualitätsprüfungen und Einhaltung von Lieferzeiten."

BAE Systems' Partner-2-Win-Programm fördert operative Exzellenz und beseitigt Schwachstellen in der Lieferkette des Unternehmens durch höhere Anforderungen, um die Erwartungen von derzeitigen und zukünftigen Kunden zu erfüllen. Im Rahmen des Programms veranstaltet BAE Systems regelmäßig Treffen mit seinen Lieferanten, um Best Practices zu diskutieren und sicherzustellen, dass die Komponenten und Materialien für seine Produkte die höchsten Qualitätsstandards erfüllen.

"Ohne die operative Exzellenz unserer Lieferanten wären wir nicht in der Lage, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen", sagte Jennica Dearborn, Vice President of Operations für BAE Systems' Electronic Systems. "Dank ihrer Unterstützung und ihres Engagements konnten wir Schwierigkeiten meistern und neue Höhen der Leistung, des Umfangs, der Qualität und der Innovation für unsere Kunden erklimmen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."

Der Titel "Gold Supplier" wird vergeben für ausgezeichnete Leistungen im Hinblick auf Qualität, Lieferung und Abstimmung mit den steigenden Erwartungen von BAE Systems. Wind River wird im Rahmen des Partner-2-Win-Programms weiterhin eng mit BAE Systems zusammenarbeiten, um auch bei zukünftigen Verteidigungs- und Luftfahrtinitiativen durch operative Exzellenz Innovationen voranzutreiben.

Wind River arbeitet mit einigen der weltweit besten Systeme und ist seit Jahrzehnten dafür bekannt, zertifizierte, sichere und zuverlässige Lösungen für Luftfahrt- und Rüstungsprogramme zu entwickeln. Mit dem Status "Gold Tier" stellt Wind River erneut seine Rolle als zuverlässiger Partner unter Beweis, der fortschrittliche elektronische Systeme ohne Fehler liefert.

Über Wind River

Wind River ist ein globaler Marktführer in Software für intelligente Einsätze. Inzwischen vier Jahrzehnte lang war das Unternehmen stets ein Wegbereiter und Pionier und setzte Milliarden von Geräten und Systemen unter höchsten Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit in Betrieb. Fachkenntnisse und Software von Wind River beschleunigen den digitalen Wandel über Branchengrenzen hinweg, unter anderem in den Sektoren der Automobile, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Ein globaler, professioneller Service und Support der Weltklasse unterstützt das umfassende Angebot des Unternehmens und das Partner-Ökosystem ist breit angelegt. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie Wind River unter www.windriver.com.

Über BAE Systems

BAE Systems, Inc. und seine fast 41.500 Mitarbeiter sind Teil eines globalen Unternehmens für Verteidigung, Luftfahrt und Sicherheit, das weltweit 110.000 Menschen beschäftigt. Es entwickelt, produziert und liefert zahlreiche Produkte und Dienstleistungen, für Einsätze in der Luft, auf dem Boden und im Weltraum sowie fortschrittliche Lösungen für Elektronik, Intelligence, Sicherheit und Informationstechnologie und den dazugehörigen Service. Wir engagieren uns stets für unsere Kunden. Eine leistungsorientierte Kultur, die geprägt ist von Innovationsbereitschaft und Zusammenarbeit, prägt unsere Teams, die stets an ihre Grenzen gehen, um diejenigen zu schützen, die uns schützen.

Wind River ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarke von Wind River Systems, Inc. und deren verbundenen Unternehmen. Andere Namen könnten Handelsmarken von deren Eigentümern sein.

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