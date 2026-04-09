Intelligent Commerce Connect wird als Teil des Visa Intelligent Commerce-Portfolios Agenten mehr Zahlungsoptionen und Händlern mehr Möglichkeiten zur Annahme agentengestützter Transaktionen in einer einzigen Integration bieten

Befindet sich derzeit in der Pilotphase bei ausgewählten Partnern, darunter Aldar, AWS, Diddo, Highnote, Mesh, Payabli, Sumvin, und wird dieses Jahr für mehr Partner eingeführt

Visa Inc. (NYSE: V) stellte heute Intelligent Commerce Connect vor, eine neue Lösung, die es Unternehmen erleichtern soll, am KI-gestützten Handel teilzunehmen. Intelligent Commerce Connect fungiert als Netzwerk, Protokoll und Token Vault-agnostische Einstiegslösung für agentengesteuerten Handel für Agenten-Builder, Händler und Ermöglicher.

Verbraucher kaufen zunehmend über KI-Agenten ein. Angesichts dessen benötigen Unternehmen unabhängig davon, ob sie Agenten erstellen, an sie verkaufen oder Transaktionen verarbeiten eine einfache Einstiegsmethode. Intelligent Commerce Connect, das Teil des Visa Intelligent Commerce-Portfolios ist, ist genau das.

Mittels einfacher Integration über die Visa Acceptance Platform ermöglicht Intelligent Commerce Connect sichere Zahlungsinitiierung, Tokenisierung, Ausgabekontrollen und Authentifizierung. Die Lösung integriert sowohl Visa Intelligent Commerce-APIs, die zur Verarbeitung von Agentenkäufen per Visa-Karten verwendet werden, als auch APIs anderer Netzwerke, sodass Agenten mit Visa-Karten und Nicht-Visa-Karten* zahlen können. Dadurch erhalten Agenten mehr Zahlungsoptionen, was es für das gesamte Ökosystem leichter macht, agentengesteuerte Zahlungserfahrungen zu implementieren.

"Visa ermöglicht jeden Tag Millionen von Zahlungen, von kleinen Unternehmen bis zu den weltgrößten Einzelhändlern", sagte Andrew Torre, Präsident für Mehrwertdienste bei Visa. "Intelligent Commerce Connect bringt dieselbe vertraute Zahlungsinfrastruktur in die aufstrebende Umgebung des KI-gestützten Handels, damit Unternehmen KI-Agenten sicher und im großen Maßstab für Kunden einkaufen lassen können."

Hauptvorteile von Intelligent Commerce Connect:

Kompatibel mit größeren Token-Vault-Anbietern : Agentenplattformen können sich in eine vorhandene Infrastruktur für Zugriffsdaten einfügen, sodass keine Beschränkung auf einen einzigen Token Vault/Anbieter besteht.

: Agentenplattformen können sich in eine vorhandene Infrastruktur für Zugriffsdaten einfügen, sodass keine Beschränkung auf einen einzigen Token Vault/Anbieter besteht. Nahtlose Akzeptanz von durch Agenten eingeleiteten Zahlungen : Ermöglicht es Händlern, Zahlungen anzunehmen, die über größere Agentenprotokolle initiiert werden, darunter Trusted Agent Protocol, Machine Payments Protocol (MPP), Agentic Commerce Protocol (ACP) und Universal Commerce Protocol (UCP).

: Ermöglicht es Händlern, Zahlungen anzunehmen, die über größere Agentenprotokolle initiiert werden, darunter Trusted Agent Protocol, Machine Payments Protocol (MPP), Agentic Commerce Protocol (ACP) und Universal Commerce Protocol (UCP). Macht Händlerkataloge auf KI-Plattformen einsehbar : Hilft Händlern dabei, ihre Produktbestände und Produktangaben (z. B. Beschreibungen, technische Daten, Preise usw.) Verbrauchern zugänglich zu machen, sodass sie innerhalb der KI-Plattform Produkte entdecken, auswählen und bezahlen können.

: Hilft Händlern dabei, ihre Produktbestände und Produktangaben (z. B. Beschreibungen, technische Daten, Preise usw.) Verbrauchern zugänglich zu machen, sodass sie innerhalb der KI-Plattform Produkte entdecken, auswählen und bezahlen können. Unterstützt Ermöglicher bei der Verarbeitung agentengesteuerter Transaktionen für Händler : Visa kann Orchestrierung und PCI-Compliance für Ermöglicher übernehmen, die Händlertransaktionen unterstützen.

: Visa kann Orchestrierung und PCI-Compliance für Ermöglicher übernehmen, die Händlertransaktionen unterstützen. Eine zentrale Integration über die Visa Acceptance Platform: Verfügbar über eine einzelne bewährte Integration auf der Visa Acceptance Platform, einer modularen Suite von Zahlungsinstrumenten, die millionenfach genutzt werden, etwa bei Online- oder In-App-Bezahlung und in Marktplätzen.

Weitere Informationen zu Intelligent Commerce Connect finden Sie auf https://corporate.visa.com/en/products/intelligent-commerce-connect.html

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über ein innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetz. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs.

*Vorbehaltlich Verfügbarkeit.

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