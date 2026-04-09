Die unbemannte Luftfahrt ist längst kein Nischenmarkt mehr. Sie entwickelt sich zu einer tragenden Säule moderner Sicherheits- und Infrastrukturarchitekturen. Während geopolitische Spannungen und Kriegsherde sich ausweiten, technologische Fortschritte den Bedarf an Echtzeit-Informationen aus der Luft beschleunigen, positionieren sich spezialisierte Anbieter wie Volatus Aerospace für den nächsten Wachstumsschub. Das stark anziehende Verteidigungsgeschäft von Volatus profitiert von NATO-Aufträgen und der kanadischen Rüstungsstrategie. Mit dem angestrebten Nasdaq-Listing gelangt die Aktie zunehmend in den Fokus von Investoren. Noch ist Zeit von dem deutlichen Bewertungsabschlag zu profitieren. Noch.Den vollständigen Artikel lesen ...
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