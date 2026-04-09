Mit der Waffenruhe im Nahen Osten dürfte jetzt eine neue Phase starten: die Aufrüstung. Die Arsenale in den USA, Israel und den Golfstaaten wurden kräftig dezimiert. Wie schnell die Aufstockung gelingt, dürfte stark von der Versorgung mit kritischen Rohstoffen abhängen. Und darüber entscheidet in vielen Fällen China als Quasi-Monopolist. Ein essenzielles Metall ist Wolfram. Nicht nur für Munition und Raketen, sondern beispielsweise auch für die Halbleiterindustrie. In diesem Bereich scheinen echte Lieferengpässe zu drohen. Davor warnen jedenfalls wichtige japanische Unternehmen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Preis für Wolfram allein in diesem Jahr von 900 auf rund 3.000 USD je mtu gestiegen ist. Und es verwundert auch nicht, dass Almonty Industries ein echter Analystenliebling ist. Der Wolframproduzent steht vor explodierenden Gewinnen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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