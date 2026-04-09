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zukunftsbilanzen.de
09.04.2026 06:46 Uhr
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Kursrakete Antimony Resources: Der heißeste Rohstoff im Zeitalter der Drohnen und Konflikte - Auf dem Weg zum Allzeithoch!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. In einer Welt, die sich politisch und militärisch so schnell dreht wie nie zuvor, rückt ein besonderes Metall plötzlich in das Rampenlicht der Weltbühne. Antimon ist momentan, neben Wolfram, der absolut heißeste Stoff auf dem Rohstoffmarkt, denn ohne dieses Element fliegt heute keine Drohne und funktioniert keine moderne Verteidigungsstrategie. Während die globalen Spannungen zunehmen und der Bedarf an High-Tech-Waffen massiv ansteigt, sichert sich Antimony Resources eine Schlüsselposition in einem der sichersten Bergbaugebiete der Welt. Die Aktie des Unternehmens zeigt einen fast schon lupenreinen Aufwärtstrend und bereitet sich möglicherweise auf einen massiven Angriff auf das bisherige Allzeithoch vor. Wer den Anschluss an die moderne Rüstungs- und Technologieversorgung nicht verpassen will, findet hier gerade eine der möglicherweise attraktivsten Einstiegschancen des Jahres vor. Der nachfolgende Bericht beleuchtet, warum dieses Unternehmen genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und wie die jüngsten Fortschritte in Kanada den Weg für eine neue Ära der Rohstoffunabhängigkeit ebnen könnten.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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